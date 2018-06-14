تخفيضات ٱل جي رمضان

بمناسبة شهر رمضان المبارك أهدت أل جي الجزائر 1000 هاتف ذكي.

من 20 مايو إلى 30 مايو، منحت أل جي لعملائها فرصة الفوز بواحد من هواتفها الذكية في السحب الرمضاني.

لأي شراء للهواتف الذكية أل جي من طرازات K4 أو K10 أو X Power2 أو Q6، قام العملاء بإكمال قسيمة المشاركة ووضعها في الجرة المخصصة.

سيحدد السحب، المبرمج في النصف الأول من يوليو 20018, أسماء الفائزين الألف بحضور محضر قضائي.