سجين من ولاية تيزي وزو يفوز بالمرتبة الأولى في حفظ وتجويد القرآن

نظمت مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش احتفالا بليلة القدر تضمن عدة نشاطات فكرية وثقافية ودينية، حيث تنافس سبعة نزلاء من مختلف ولايات الوطن في نهائي المسابقة الوطنية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، لتعود المرتبة الأولى لنزيل من مؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو، ونالت إحدى نزيلات ذات المؤسسة المرتبة الأولى في مجال الشعر.

كشف فليون خلال الاحتفالية أن عدد النزلاء المسجلين في مجال التعليم العام خلال موسم 2018 /2017 بلغ 42937 مسجل، فيما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال ذات الموسم 39992 مسجل، مما يجعل العدد الإجمالي لهؤلاء النزلاء 82929 مسجل. وعن عدد المسجلين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، ذكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد بلغ ما يعادل 4391 مسجل، في حين بلغ عدد المسجلين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لذات الموسم ما يعادل 4698 مسجل خلال الموسم الدراسي الحالي. كما بلغ عدد المحبوسين في أقسام حفظ القرآن الكريم لغاية شهر أبريل 8281 مسجل.

وثمن فليون المسابقات الفكرية والدينية والثقافية التي يتم تنظيمها على مستوى المؤسسات العقابية لفائدة المحبوسين في مجالات التعليم العام والتكوين المهني والحرفي وكذا النشاطات الرياضية والثقافية والتربوية ومسابقات في حفظ وترتيل القرآن الكريم، حيث سيتمكن المحبوسون من الحصول على شهادات ومهارات تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. ولفت إن مثل هذه المسابقات التي لاقت إقبالا كبيرا من طرف نزلاء المؤسسات العقابية هي أحسن دليل على ما تقوم به هذه المؤسسات من جهود لرفع المستوى الفكري والتعليمي للنزلاء، وهي كذلك أحسن وسيلة لإبعادهم عن الانحراف من خلال إدماجهم في أنشطة دينية وثقافية.

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