التعويل على فرنسا لم ينفع المغرب

يكون تعويل المغرب على فرنسا في ملف تنظيم كأس العالم 2026، أحد أسباب خسارة الملك محمد السادس هذا السباق.

وتفنّنت فرنسا في تزيين ملف المغرب وتلميعه، عن طريق رئيس اتحاد الكرة المحلي نوال لو غرايت، ووسائل الإعلام، وأيضا رجال السياسة مثل الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

وبدا مفهوما لجوء سلطات المغرب إلى الحليف التقليدي والمُستعمِر القديم، خاصة وأن فرنسا تُدعّم بِقوة محمد السادس في ملف استعمار المملكة للصحراء الغربية.

وربّما من تابع وسائل الإعلام الفرنسي مساء الخميس، يكون قد لاحظ – دون شك – أن الصحافة في هذا البلد الأوروبي أذاعت خسارة المغرب سباق تنظيم مونديال 2026، بِنوع من “القنطة” (شيء من الإجهاد وصعوبة التنفس والعجز عن الكلام)!

إن تعويل المغرب على فرنسا لن يخدم المملكة كرويا ولا سياسيا ولا في أي مجال آخر، سواء اليوم أوغدا. فكيف لِبلد أوروبي استعماري يستأسد أمام البلدان النامية، سرعان ما “يخرس” ويتحوّل إلى “قزم” أمام دركي العالم أمريكا؟!