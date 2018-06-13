هذه هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم بالمجان!

سيكون بإمكان المشاهدين الجزائريين متابعة مباريات كأس العالم، إنطلاقا من مباراة الافتتاح إلى غاية الدور النهائي للمسابقة الذي سينتهي في الـ 15 من شهر جويلية المقبل، وذلك بالمجان عبر العديد من القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية ومنها قمر "أسترا"، حيث ستكون القنوات الألمانية في الموعد لنقل وقائع المباريات على المباشر مع التعليق باللغة الألمانية، كما ستكون شبكة "بي إن سبور" القطرية هي الأخرى حاضرة بكافة قنواتها المفتوحة والمشفرة لنقل العرس العالمي.

وفيما يلي أبرز القنوات الناقلة للحدث الرياضي مع الترددات الخاص بالأقمار الصناعية:

- القمر الصناعي "أسترا سات ASTRA 19.2E":

-DAS ERSTE HD

11494 H 22000

-ONE HD

H 22000 11053

- ZDF HD

H 22000 11362

-ZDFinfo HD

V 22000 11347

-DAS ERSTE SD

H 27500 11836

-ONE SD

H 22000 10744

-ZDFSD

H 27500 11954

-ZDFinfo SD

H 27500 11954

-القمر الصناعي "هوتبيرد:

- قنوات RAI الإيطالية

11804 H 27500

11766 H 27500

10992 H 27500

-القمر الصناعي "النايلسات nilesat":

-قنوات ksa world cup السعودية

12149 H 27500

12284 V 27500