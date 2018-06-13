الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الصخري في العالم!

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الأربعاء بوهران، على ضرورة أخذ الوقت اللازم حتى يكون استغلال الغاز الصخري "بطريقة احترافية وحكيمة".

وفي رده على سؤال في الموضوع، خلال لقاء صحفي عقب عرض استراتيجية سوناطراك ''أس أش 2030'' ، اعتبر السيد ولد قدور بأنه يتعين الحديث عن الجودة وليس على الآجال وعامل الوقت فيما يخص استغلال الغاز الصخري.

"علينا أخذ الوقت اللازم للقيام بالعمل بطريقة احترافية وحكيمة"، يضيف نفس المسؤول.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إلى أن زيارته إلى بعض حقول إنتاج الغاز الصخري بالولايات المتحدة سمحت له بالتأكد بأن "هذه الصناعة البترولية هي صناعة نظيفة" معتبرا بأنه "يتوجب علينا شرح ذلك إلى المواطن الجزائري".

"خلال زيارتي الأخيرة إلى عين صالح، طلبت من مواطني المنطقة اختيار ممثلين عنهم بغية زيارة مواقع ومنشآت انتاج الغاز الصخري بالخارج. وسيتمكنوا من الاطلاع بأنفسهم على ما يجري العمل به في هذا المجال في هذه البلدان وإعلام المواطنين بذلك عند عودتهم" حسبما أبرز السيد ولد قدور.

وأكد أنه "سيتم المضي قدما لاستغلال الغاز الصخري" مطمئنا أنه "سيتم ذلك بطريقة نظيفة وبدون أي مخاطر مع الحرص على الحفاظ على جميع الأشياء".