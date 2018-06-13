المغرب خذل من الأخ قبل الصديق

حلم المغرب لاستضافة مونديال 2026، حول إلى صدمة بعدما أدارت دول كانت تعتبرها المملكة شقيقة وصديقة ظهرها، لتصوت للثلاثي الأمريكي.

وجاءت صدمة اعتبرت بالقاسية من بلدان شقيقة، تتقاسم مع المغرب العروبة والثقافة التقاليد والدين، حيث خرجت مجموعة من الدول عن السرب، وأهمها السعودية، العراق، البحرين، الكويت، لبنان، الامارات، والاردن، لتصوت للملف الثلاثي الأمريكي، وتتخلى عن شقيقها في أحلك الظروف.

وأما الصدمة الأخرى من الدول الإفريقية التي تجمعها بالمغرب روابط قوية وعلاقات متينة، فبعدما كانت كل المؤشرات تقول إن كل الأصوات الإفريقية ستذهب لصالح الملف المغرب، تراجعت عدد دول الإفريقية عن دعم ملفه، في الوقت القاتل، لتمنح أصواتها للملف الأمريكي.

وبخسارته الرهان للمرة الخامسة في تاريخه، استحوذ المغرب على لقب البلد صاحب الحظ التعيس في استضافة المونديال.