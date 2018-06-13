السفارة الألمانية تعلن عن إجرائات جديدة للجزائريين الراغبين بزيارتها

أعلنت السفارة الألمانية بالجزائر عن إجراءات جديدة بشأن طلبات الحصول على تأشيرة دخول الفضاء الأوروبي المشترك " شنغن" حسب ما جاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني .

و حسب البيان فإنه 'اعتبارا من جويلية 2018 ، سيتم تقديم طلبات تأشيرة شنغن لألمانيا فقط عبر مزود خدمة معالجة خدمات التاشيرات و جوزات السفر VFS Globl' " "

الإعلان الذي كان من المرتقب ان يدخل حيز الخدمة في بداية شهر جوان الجاري تم تأجيله الى شهر جويلية ويشير البيان الى ان "المواعيد ستكون غير متوفر عبر موقع VFS Globl' " الى غاية نهاية الشهر الجاري .

و مع ذلك قالت السفارة الألمانية انه من الممكن حجز موعد مسبق بالإتصال بخط VFS Globl' " الساخن على " 041 98 55 09"

من الثامنة و النصف صباحا حتى الرابعة عصرا

و نبهت السفارة انه و الى " إشعار اخر" فإن "كل عمليات طلب تاشيرات شنغن الى ألمانيا تتم " بشكل حصري " في مقرها الكائن بـ " 165شارع سفينجة – الجزائر"