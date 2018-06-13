قطر تدعم الأردن بنصف مليار دولار ومناصب عمل

أعلنت قطر، مساء الأربعاء، عن حزمة من الاستثمارات في الأردن تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توفيرها 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني بالدوحة.

جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية ونشرته على موقعها الإلكتروني.

وبينت أن هذا الدعم يأتي "في ظلّ الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة الأردنية الهاشمية".

وشهد الأردن على مدار الأيام الماضية، موجة احتجاجات واسعة، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات، قدمت حكومة هاني الملقي، على إثرها، استقالتها، في 4 جوان الجاري.

وكانت السعودية والإمارات والكويت قد أعلنوا الأحد الماضي على "تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار".