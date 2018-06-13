هذه التغييرات التي أجراها المدير العام للجمارك

أجرى المدير العام للجمارك المدير باحميد فاروق حركة تغييرات كبيرة مست المدراء الجهويين و مدراء موانئ عبر الوطن.حيث تم تعيين الطاهر خضراوي بالمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، وتعيين كريم منسوس بالمديرية الجهوية للجمارك تبسة.

كما تم تعيين بوروبة الحسين الجزائر ميناء، وتعيين محمد بن ابراهيم بالمديرية الجهوية للجمارك سطيف.

وتعيين عيسى بودرقي بالمديرية الجهوية للجمارك عنابة، تعيين توفيق بن حملة بالمديرية الجهوية للجمارك ورقلة.

وتم تعيين رشيد كروش بالمديرية الجهوية للجمارك الشلف، وتعيين هامل بلخير بالمديرية الجهوية للجمارك تلمسان.

كما تم تعيين عبد النور حدادو بالمديرية الجهوية للجمارك قسنطينة، وتعيين نور الدين ايصولح بالمديرية الجهوية للجمارك وهران.