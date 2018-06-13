مفاجأة : سفير ملف "موروكو 2026".. صوّت ضد المغرب !

خسرت المغرب شرف تنظيم كأس العالم 2026، أمام الملف الأمريكي المشترك، بعد أن تحصلت على نسبة 33 % من الأصوات خلال عملية التصويت التي دارت خلال المؤتمر التنفيذي الثامن والستين للفيفا.

وإن خيبت عديد الدول العربية الآمال المغربية ، وصوتت لصالح الملف المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن الضربة الأكبر التي تلقاها الملف المغربي كانت من رئيس الجامعة الغينية لكرة القدم أنطونيو سوراي والذي سبق أن عينته المغرب كأحد سفراء ملفها Morocco 2026 .

حيث صوت سواري بصفته رئيسا للجامعة الغينية لكرة القدم للملف الأمريكي في واحدة من أغرب مفاجئات عملية التصويت.