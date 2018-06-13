زطشي يؤيد فكرة ترشح الجزائر مع المغرب لتنظيم المونديال مستقبلا

تفاجأ خير الدين زطشي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم بالفارق الكبير من الأصوات بعد فوز الملف الثلاثي (كندا، امريكا، والمكسيك)، على نظيره المغربي، بخصوص تنظيم كأس العالم 2026

وقال زطشي الذي كان يتحدث قبل قليل من يومه الأربعاء لقناة " بي إن سبورتس " القطرية مباشرة من قصر الكريملين بروسيا، أنه كان يعتقد بأن الأصوات ستكون متقاربة قبل أن يتفاجأ بالفارق الكبير بين ما حصل عليه الملف الثلاثي 134 صوت ونظيره المغربي 65 صوت.

وأكد المتحدث ذاته، بأن الجزائر منحت صوتها للمغرب، متمنيا في الوقت ذاته، بأن يجهز البلدين في المستقبل ملفا مشتركا لتنظيم كأس العالم.