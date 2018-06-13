لهذا السبب تراجعت أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد تخفف القيود على تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 75.36 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 65.87 دولار للبرميل.

وبدأت منظمة "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا خفض الإنتاج منذ عام 2017 لخفض تخمة المعروض العالمي ورفع الأسعار. وأكدت أوبك أمس الثلاثاء إن توقعات سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي تسودها ضبابية شديدة وحذرت من مخاطر نزولية في الطلب. وتجتمع أوبك يوم 22 يونيو الجاري في فيينا بالنمسا لمناقشة سياسة الإنتاج المستقبلية.

وفي الولايات المتحدة ذكر معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 830 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو إلى 433.7 مليون برميل.

ومع ارتفاع الإنتاج في روسيا مجددا فوق 11 مليون برميل يوميا في يونيو وصعود الإنتاج السعودي مجددا فوق عشرة ملايين برميل يوميا، فإن الإمدادات من أكبر ثلاثة منتجين تزيد.