الفيفا ترفض مقترحا من الجزائر وفلسطين

قدم جبريل الرجوب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم مقترحا لتعديل المادة رقم 10 فى قانون كرة القدم.

وقال الرجوب في كونغرس الفيفا المنعقد في روسيا "لقد قدمنا طلب لإحداث إصلاحات، من أجل الاهتمام بحقوق الإنسان فنحن نتحدث عن موضوع مهم وبدعم من الإتحاد الجزائري والعراقي قدمنا بعض الاقتراحات بشأن المادة الثالثة لجعل حقوق الإنسان أمر مهم للغاية لقد دفعنا غالى من دمائنا وكذلك أخواننا في إفريقيا وأسيا من أجل الحصول على الاستقلال".

وبالتالي لابد من اقرر عقوبات على الأشياء التي تهدد حقوق الإنسان ولا بد من وجود ضمن إما بتعلق العضوية أو عقوبة رادعة على من ينتهك حقوق الإنسان.

لكن تصويت أعضاء الفيفا كان صادما للإتحاد الإسباني حيث أن 82% رفضوا المقترح في حين تبنّاه 18% فقط