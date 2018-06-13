رسميا.. الملف “الأمريكي” يفوز بشرف تنظيم مونديال 2026 !

تمكن الملف المشترك لـ “الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك” من الفوز بشرف تنظيم مونديال 2026، بعد التصويت الذي أدلى به 207 إتحادات قارية في كونغرس الفيفا الـ 68 المنعقد في “روسيا”.وخسر الملف المغربي شرف تنظيم مونديال 2026، رغم أنه دافع عن حظوظه إلى آخر رمق.

حيث حصل الملف الأمريكي المشترك على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا.

يذكر أنّ الجزائر صوتت للملف المغربي.