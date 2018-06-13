بعد مشروع توتال .. سونطراك تخطط لمشاريع جديدة في البتروكمياء

يجرى حاليا التفاوض مع شركاء اتراك و إيطاليين

يعتزم المجمع البترولي سوناطراك الاستثمار في مجال البتروكيمياء ويجري حاليا مفاوضات مع شركاء أجانب، حسب ما أعلنه اليوم الأربعاء بوهران الرئيس المدير العام للمجمع، عبد المومن ولد قدور.

وأبرز ذات المسؤول خلال عرض استراتيجية سوناطراك ''أس أش 2030'' أن "تنمية ميدان البتروكيمياء تعد من أهم محاور استراتيجيتنا".

"لقد أمضينا على عقد مع توتال. ونحن أيضا في مفاوضات بخصوص عقد ثان مع شريك تركي وثالث مع مجمع ايني الإيطالي"، كما أضاف السيد ولد قدور في نفس السياق.

كما اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في هذا الإطار بأنه "إذا تم التوصل إلى تنفيذ عقدين من الثلاثة خلال السنتين المقبلين سنكون في الطريق الصحيح للتنمية وخلق مناصب عمل".

"تلقينا كذلك عروضا جد ملموسة من طرف البوليفيين والعراقيين، والأخيرين اقترحوا علينا حقلا للتطوير"، وفق ذات المتحدث.

من جهة أخرى، أبرز عبد المومن ولد قدور بأن عقد شراء سوناطراك لمصفاة بإيطاليا وكذا انجاز مصفاة أخرى بحاسي مسعود، "هما في مراحلهما الأخيرة".

وختم قائلا في هذا الشأن : "العمليتان ستعززان مسعانا الرامي الى رفع قدراتنا الإنتاجية، ومبيعاتنا والتموقع جيدا في السوق الدولية".