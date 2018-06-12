فريق إل جي يتقاسم فطور رمضان مع ممثلي الصحافة الجزائرية

الجزائر العاصمة الاثنين 11 جوان 2018، أقامت شركة إل جي الكترونيكس الجزائر حفل فطور على شرف ممثلي الصحافة الجزائرية في جو عائلي وذلك بتاريخ 11 جوان 2018.

يهدف هذا الحدث إلى تقريب العملاق الكوري الجنوبي من شركائه الإعلاميين والصحفيين قصد شكرهم على الدعم والمرافقة المتواصلة منذ زمن.

خلال مداخلته، أكّد مصطفى محمدي مسؤول العلامة بشركة إل جي إلكترونيكس الجزائر على أهمية هذا النوع من اللقاءات بالنسبة للاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة معلنا عن نيتها في تكثيف هذه المواعيد مع الصحفيين قصد دعم هذه الشراكة المتطورة.

اختتمت السهرة بوصلات موسيقية رائعة أمنها جملة من الموسيقيين الجزائريين ما أدخل السعادة على قلب الحاضرين.