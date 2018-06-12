الفصل بين تصفيات "كان" 2021 ومونديال 2022

قرّر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد خلال اجتماع انعقد أمس الإثنين 11 جوان 2018 في العاصمة الروسية موسكو فصل تصفيات بطولة كأس إفريقيا الكوت ديفوار 2021 عن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقرر أن يقع إنشاء لجنة لدراسة مسألة حقوق المنتخبات خلال تصفيات الكان كما ستنعقد جلسة عامة يوم 30 سبتمبر 2018 في العاصمة المصرية القاهرة لانتخاب عضو جديد من الكاف في اللجنة التنفيذية للفيفا بعد استقالة كويسي نيانتاكيي، من منصبه في مكتب الاتحاد الدولي الخاص بالمجموعة الأنجلوفونية.