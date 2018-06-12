إنهاء مهام الرئيس المدير العام لموانئ الجزائر "حفيان محمد ياسين"

علم "البلاد.نت" عن مصدر مطلع أنه تم إنهاء مهام حفيان محمد ياسين، الرئيس المدير العام لمجمع خدمات الموانئ.

وبحسب ذات المصدر فقد تم تعيين عاشور جلول، الذي يشغل حاليا منصب مدير ميناء بجاية، على رأس مجمع تسيير الموانئ الجزائرية، خلفا لحفيان محمد ياسين المنتهية مهامه.

وأشار ذات المصدر الذي تحدث مع "البلاد.نت" إلى أنه سيتم تنصيب عاشور جلول على رأس المجمع غدا الأربعاء اثر اجتماع الجمعية العامة.

وياتي هذا التغيير الهام على رأس مجمع تسيير موانئ الجزائر، تماشيا مع تطلعات الحكومة في تطوير هذه الموانئ و عصرنتها للاستجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها الجزائر، وقد وقع الاختيار على السيد عاشور جلول بحكم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه واحد من المسؤولين الذي برهنوا عن كفاءتهم.

كما يعد عاشور جلول أحد أبناء قطاع النقل، وسبق له أن شغل العديد من المناصب في هذا المجال، آخرها مديرا لميناء بجاية، الذي عرف في عهده ديناميكية جديدة وتطور ملحوظ، عكس المدير العام المنهية مهامه، حفيان محمد ياسين، الذي جاء إلى المجال دون أي سابق تجربة أو خبرة فيه، حيث عيّنه الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي في المنصب، وهو الذي كان يشتغل قبل ذلك في مجال البناء والسكن.

ويتكفل مجمع خدمات الموانئ (برأسمال يقدر ب54 مليار دج) بتسيير الموانئ عن طريق 10 مؤسسات للموانئ ومؤسسة تسيير موانئ الصيد وكذا تسيير الخدمات المينائية عن طريق ثلاث شركات مختلطة موجهة للحاويات وشركتين مختلطتين للوجستيك.