السعودية توافق أخيرا على عرض فيلم “الرسالة” بعد منعٍ دام أكثر من 40 عامًا

وافقت السلطات السعودية، على عرض فيلم “الرسالة” التاريخي الديني في صالات السينما بالمملكة بعيد الفطر المقبل، بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة.

ويأتي القرار بعد منع عرض الفيلم للمخرج السوري العالمى الراحل مصطفى العقاد، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1976.

ولا تزال الكويت عند موقفها من منع عرض الفيلم في دور العرض، رغم موافقة علماء الدين، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تمنع فيها الكويت عرض الفيلم خلال 40 عاماً من عرض الفيلم تجارياً.

وجاء سبب رفض حكومات بعض الدول الإسلامية عرض الفيلم، استنادًا إلى أراء علماء الدين ومن بينهم شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، حيث يحرم العلماء تجسيد الرسل والصحابة بأي شكل من الأشكال في الأعمال الفنية.

يشار إلى أن فيلم “الرسالة”، رشح لجائزة الأوسكار كأفضل موسيقي تصويرية عام 1978، وقام ببطولة الفيلم النجم العالمي انتوني كوين، وشاركه نخبة من نجوم هوليوود، منهم إيرين باباس، مايكل انسارا، والفيلم سيناريو توفيق الحكيم وهاري كريج، وإخراج مصطفي العقاد.