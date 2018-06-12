سوداني: لم أحسم وجهتي بعد ومستقبلي بين انجلترا و الخليج

أكد مهاجم المنتخب الوطني، هلال العربي سوداني، أنه لم يحسم وجهته المستقبلية لحد الساعة رغم العروض العديدة التي وصلته منذ نهاية الموسم الفارط، سواء من انجلترا أو بعض دول الخليج، مشيرا إلى أنه سيتريث قبل الفصل في النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل، في حين رفض الخوض في مستقبل العارضة الفنية للمنتخب الوطني، بعد الأخبار التي تتحدث عن إقالة ماجر وإمكانية عودة خليلوزيتش، مضيفا بأنه اطلع على ذلك من خلال وسائل الإعلام الجزائرية ومتمنيا التوفيق للناخب الحالي رابح ماجر.

قال سوداني في تصريحات لموقع “غول” العالمي إنه حاليا لاعب في دينامو زغرب الكرواتي، في إشارة إلى عدم فصله في مستقبله لحد الآن، ورد على سؤال بهذا الشأن: “حاليا أنا لاعب في دينامو، لقد وصلتي الكثير من العروض سواء من انجلترا أو بعض دول الخليج، لكني لم أفصل في وجهتي بعد..”، قبل أن يضيف: “أفضل دراسة هذه العروض بتأن قبل تحديد وجهتي”، وتلقى هداف “الخضر” عرضا من نادي نوتنغهام فوريست الانجليزي وآخر مغريا من نادي الأهلي السعودي، لكنه لم يفصل في أحدهما رغم تفضيله للوجهة الانجليزية، خاصة أن إدارة دينامو زغرب تميل لعرض النادي السعودي المغري من الناحية المالية، ولا يريد لاعب أولمبي الشلف السابق التسرع في تحديد وجهته، ويفضل التريث قبل الفصل في ذلك، خاصة بعد أن تأكد من ضرورة مغادرة الدوري الكرواتي بعد تجربة دامت خمس سنوات كاملة، كما استبعد سوداني حضوره استئناف تدريبات دينامو المقررة في 19 جوان بسبب حاجته للراحة، وصرح: “بعد نهاية البطولة دخلت في تربص مع المنتخب الوطني ولم أركن إلى الراحة، ولهذا أنا بحاجة إلى الاستفادة من عطلتي قبل العودة إلى التدريبات..”.

من جهة أخرى، تمنى سوداني حظا موفقا لماجر ردا على الأخبار التي تتحدث عن رحيله عن “الخضر” بسبب النتائج السلبية، وقال: “بدايتنا كانت جيدة، لكن الضغط كبير على ماجر الآن.. إنه أسطورة كرة القدم الجزائرية وأتمنى له التوفيق..”، قبل أن يضيف بخصوص الأخبار التي تتحدث عن عودة خليلوزيتش: “لقد قرأت ذلك في الصحف الجزائرية”، أما بخصوص تتويجه بلقب أحسن لاعب في كرواتيا وحضوره الحفل إلى جانب نجوم الكرة الكرواتية، على غرار لوكا مودريتش، فقال ابن الشلف: “أنا سعيد بهذا اللقب، لقد جاء بعد موسم استثنائي توجنا فيه بالثنائية.. أشكر زملائي والطاقم الفني على مساعدتهم لي”، مضيفا: “كما أشكر كل اللاعبين الذين صوتوا لصالحي”، ولم يفوت الفرصة أيضا للإشادة بعائلته التي وقفت إلى جانبه، وصرح: “عائلتي كانت دائما إلى جانبي، وكما ترون والدتي وشقيقي حضرا معي، أما والدي فكان مريضا وتعذر عليه السفر”، وعبر سوداني عن تشرفه بتتويجه رفقة مودريتش، وقال: “مودريتش أحسن لاعب كرواتي، لقد فاز بكل الألقاب وشرف لي أن أكون إلى جانبه، كما أتمنى التألق لمنتخب كرواتيا في مونديال روسيا..”.