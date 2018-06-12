الأطباء المقيمون يستأنفون المناوبة غدا

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين اليوم الثلاثاء عن استئناف نشاط المناوبة ابتداء من يوم غد الأربعاء، كإشارة عن "الإرادة الحسنة" ورد عن وعد وزارة الصحة بالتفاوض.

وجاء في بيان التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين "حرصا على إقرار اطار تشاور هادئ", قررت التنسيقية استئناف نشاط المناوبة في مصلحة الاستعجالات من الساعة 16.00 إلى 8:00 في جميع الهياكل الاستشفائية الجامعية للبلد ابتداء من يوم الأربعاء 13 جوان 2018".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي كإشارة عن "الإرادة الحسنة" وكرد عن الوعد بالحوار الذي أكدته وزارة الصحة, وكذا من أجل إيجاد حل ملائم و سريع لهذه الأزمة التي طالت كثيرا والتي ضحيتها الأولى هم مرضانا والعائلة الطبية".

ومن جهة أخرى، جدد الأطباء المقيمون التأكيد على تمسكهم بالمطالب التي سبق وأن رفعوها وعلى أنهم سيبقون "مجندون" من اجل "الدفاع عن حقوقهم".