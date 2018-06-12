ماهي المرتبة التي إحتلتها الجزائر في هذا التصنيف الخاص بالفنادق ؟

إحتلت الجزائر الرتبة السابعة ضمن ترتيب أفضل الدول الإفريقية من حيث التوفر على أكبر عدد غرف فنادق

وحسب تقرير حديث للمجموعة الأمريكية "group w-hospitality" المتخصصة في المجال السياحي والفندقي، بالأساس، فقد كانت الجزائر من بين الدول التي حققت تطورا خلال السنوات الأخيرة من حيث الرفع من عدد الغرف الفندقية، إذ أوضح التقرير توفره على 19 وحدة فندقية و4151 غرفة .

و حلت مصر في الرتبة الأولى بتوفرها على 43 وحدة فندقية تشمل 13636 غرفة، متبوعة بنيجيريا التي تضم 57 وحدة فندقية تتضمن 9603 غرف، ثم إثيوبيا بتوفرها على 31 وحدة فندقية تضم 5717 غرفة و من بعدها المغرب بـ 33 وحدة فندقية تشمل 5456 غرفة؛.

فيما جاءت جنوب إفريقيا في الرتبة الخامسة بغرف وصل عددها إلى 4311، و بعدها تونس في الرتبة السادسة بعدد غرف قدر بـ4279 و21 وحدة فندقية .

التقرير، الذي يغطي 54 دولة إفريقية، أوضح أنه منذ عشر سنوات كانت الدول التي تملك أكبر عدد من السلاسل الفندقية هي مصر ونيجريا والمغرب وجنوب إفريقيا وليبيا، مشيرا إلى تطور عدد الغرف بالجزائر على مر السنوات الماضية؛.

وأكد المصدر نفسه على التطور الذي تشهده القارة السمراء فيما يتعلق بالرفع من الطاقة الاستيعابية للسياح، موضحا أنه يوجد بإفريقيا في الوقت الحالي حوالي 76332 غرفة قيد الإنشاء بارتفاع يقدر بحوالي 14 في المائة مقارنة مع العام الماضي.