زيادات في معاشات المتقاعدين ستكون بأثر رجعي

اكد امس العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 30)، القرار المتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه بناءا على النسب التي تضمنها القرار ذاته.

وتكشف المادة الأولى منه في مضمونها على أن يتم رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه، بتطبيق نسب تحدد كالتالي: 5 بالمائة للمعاشات والمنح التي يقل مبلغها عن 20.000 دينار، 2.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 20 ألف دج ويقل عن 40 ألف دينار، 1.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي يساوي مبلغها 40 ألف دينار ويقل عن 60 ألف دينار، 1 بالمائة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 60 ألف دينار ويقل عن 80 ألف دينار، وأقل من 0.5 بالمائة للمعاشات والمنح التي يساوي أو يفوق مبلغها 80 ألف دينار.

كما تنص المادة الثانية من القرار أنه تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.

أما المادة السادسة من القانون، فنصت على أن يتم تفعيل هذه الزيادات بداية من تاريخ 1 ماي 2018، وعليه فإن المتقاعدين سيستفيدون من صب زيادة بأثر رجعي لمدة شهر.