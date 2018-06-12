الجوية الجزائرية تفتتح خطوطا جديدة

كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستفتتح خطا جويا جديدا «فالينسياـ الجزائر»، يوم 18 جوان الجاري لتقليل الضغط على خط «أليكانت ـ الجزائر» الذي يعاني ضغطا كبيرا. كما أكد زعلان بأن الجزائر تجري حاليا مفاوضاتها مع الطرف الأمريكي من أجل فتح الخط الرابط بين الجزائر ونيويورك.وفي ذات السياق أوضح زعلان في رده على سؤال كتابي لنائب عن الجالية الجزائرية في الخارج نور الدين بلمداح، أسباب تأخر الجوية الجزائرية في فتح خط الجزائر ـ نيويورك، والذي يعود إلى المفاوضات القائمة بين البلدين من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لفتح المجال الجوي الأمريكي أمام الجوية الجزائرية. مؤكدا جاهزية شركة الجوية الجزائرية لاستغلال هذا الخط. وفي إطار توضيحه للخطوط الجديدة للجوية الجزائرية، كشف زعلان بأنه سيتم قريبا فتح خط جديد نحو مدينة بربينيان الفرنسية، مع الانطلاق في دراسة إقتصادية حول مردودية بعض الخطوط تحضيرا لفتحها على غرار «أمستردام»، «دوالا» الكامرونية، «لبروفيل» الغابونية، «لاغوس» النيجيرية و«لواندا» الأنغولية. فيما أرجع الوزير سبب توقف خط «عنابة وميلانو»، إلى ضعف مردوديته، حيث لم تتعد التعبئة السنوية للخط الذي إستغل في صيف 2016 الـ 40 بالمائة ليتم توقيفه نهاية .2017

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