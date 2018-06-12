صب الزيادات في معاشات المتقاعدين مباشرة بعد عيد الفطر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 30، القرار المتضمن تفاصيل الزيادات السنوية التي تصب في حسابات المتقاعدين بداية من 22 جوان الجاري.

وتتراوح الزيادات بمعاشات المتقاعدين ما بين0.5 إلى 5 %، وتُحتسب هذه الزيادات وفقا لرزنامة الأجور التي تقدر بـ 20 ألف دينار أو أقل وتصل 80 ألف دينار كأقصى حد.

وتنص المادة الأولى منه على رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه، بتطبيق نسب تحدد كالتالي: 5 % للمعاشات والمنح التي يقل مبلغها عن 20.000 دينار، 2.5% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 20 ألف دج ويقل عن 40 ألف دينار، 1.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي يساوي مبلغها 40 ألف دينار ويقل عن 60 ألف دينار، 1% للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 60 ألف دينار ويقل عن 80 ألف دينار، وأقل من 0.5 % للمعاشات والمنح التي يساوي أو يفوق مبلغها 80 ألف دينار.

وتنص المادة الثانية من القرار أنه تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.

فيما نصت المادة السادسة من القانون، على أن يتم تفعيل هذه الزيادات بداية من تاريخ 1 ماي 2018، وعليه فإن المتقاعدين سيتفيديون من صب زيادة بأثر رجعي لمدة شهر.