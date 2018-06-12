الإطاحة بشبكة تزوير العملة الوطنية

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، الأسبوع الجاري من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء خلية الاتصال لذات السلك.

و كشف المكلف بالإعلام محافظ الشرطة، ساعد فيطس، في تصريح للصحافة بأن "هذه الشبكة التي تم الإطاحة بها في ثلاث عمليات متفرقة تتكون من ثلاثة مشتبه فيهم في العقد الثالث من العمر، كانوا يقومون بطرح أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني للتداول فضلا عن تزويرهم لبعض الوثائق الإدارية".

وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات جد مؤكدة وردت إلى عناصر ذات الفرقة حيث مكنت من ضبط أزيد من 300 ألف دينار جزائري مزورة بالإضافة إلى العتاد المستعمل في عملية التزوير وذلك بعد عملية تفتيش لإحدى مساكن المشتبه فيهم بمدينة الجلفة.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.