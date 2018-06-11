وحيد حاليلوزيتش "يوافق مبدئيا" على العودة لتدريب المنتخب الوطني

علم "البلاد.نت" من مصدر مطلع أن نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ربوح حداد، قد دخل رسميا في مفاوضات مع المدرب السابق للمنتخب الوطني، البوسني وحيد حاليلوزيتش من أجل اقناعه بالعودة لتدريب "الخضر" مرة ثانية و تكرار الانجازات التي سبق وأن حققها مع "محاربي الصحراء".

وبحسب المصدر الذي تحدث مع "البلاد.نت"، فإنّ ربوح حداد قد اتصل فعليا بوحيد حاليلوزيتش، وقد جمعتهما مكالمة هاتفية مطولة، تناقشا فيها العديد من الأمور التي تخص المنتخب الوطني، وعودته لتدريب "الخضر".

وأشار ذات المصدر إلى أن حداد تمكن من اقناع وحيد حاليلوزيتش من تكرار المغامرة من جديد مع الجزائر، وقد عبّر له المدرب البوسني عن موافقته مبدئيا على تدريب "الخضر"، طالبا منه اعطاءه المزيد من الوقت للتفكير أكثر حول المقترح والرد عليه بصفة رسمية ونهائية.

ويعتبر ربوح حداد من العارفين جيدا بطرق التفاوض مع المدربين العالميين، ويتمتع بتجربة و خبرة كبيرة في هذا المجال، باعتبار أنه سبق له عندما كان على رأس فريق اتحاد العاصمة، أن تفاوض مع كبار المدربين وتمكن من جلبهم لتدريب الفريق على غرار المدرب الفرنسي المعروف هيرفي رونار.

وتجدر الإشارة إلى أن "الفاف" باتت اليوم أمام تحدي صعب لإيجاد المدرب الأمثل للمنتخب الوطني، والذي بإمكانه تحقيق الأهداف والانجازات الكبيرة التي ينتظرها الجزائريون، وإستعادة الثقة الضائعة بين الأنصار و "الخضر"، على اعتبار أن قضية إقالة الناخب الحالي رابح ماجر، هي مسألة وقت فقط وهي مرتبطة باجتماع المكتب الفيدرالي المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري.

وبإمكان ربوح حداد أن ينقذ الاتحادية الجزائرية من هذا "الموقف الصعب" و "الورطة الحقيقية" التي تتواجد بها، من خلال اقناع البوسني وحيد حاليلوزيتش بتدريب "الخضر"، وهو بهذا يكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد، من جهة،الاستجابة للمطالب الشعبية الكبيرة لتعيين المدرب البوسني، ومن جهة ثانية، الابتعاد عن الضغط الذي فرض على مسؤولي الفاف بشأن ملف الناخب الوطني، سواء خلال عهدة المدرب السابق، الإسباني لوكاس ألكاراز أو الحالي رابح ماجر.