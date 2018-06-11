“سوداني” ينال جائزة أفضل لاعب في بطولة كرواتيا

نال اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، جائزة أفضل كرويّ في بطولة كرواتيا لِموسم 2017-2018.

واستلم العربي هلال سوداني الجائزة في حفل نظّمه اتحاد كرواتيا لكرة القدم، سهرة الأحد الماضي.

وقال اتحاد الكرة الكرواتي إن الإستفتاء (التصويت) شارك فيه مدربو نوادي بطولة القسم الأوّل بِهذا البلد، وأيضا لاعبوهم الذين يحملون شارة القائد.

وبات العربي هلال سوداني وقد زيّن سيرته الذاتية بِعدّة تتويجات هذا الموسم، حيث فضلا عن المكافأة المذكورة، نال مُؤخّرا لقب هدّاف بطولة كرواتيا، بِرصد 17 توقيعا، ولقب البطولة مع فريقه دينامو زغرب، وكأس كرواتيا.

ويرتبط المهاجم العربي هلال سوداني (30 سنة) مع نادي دينامو غرب بِعقد، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2020. لكن الدولي الجزائري يرغب في تغيير الأجواء هذه الصائفة، بعد خمس سنوات مثّل فيها ألوان الفريق الكرواتي.