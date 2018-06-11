توقعات حالة الطقس خلال يومي العيد

يتوقع أن تكون حالة الطقس مشمسة على جل ولايات الوطن خلال يومي الجمعة والسبت المصادفين لـ 15 و16 جوان 2018، واللذان يمكن أن يكونا يومي عيد الفطر المبارك.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للديوان على الفايسبوك فإنه "تتوقع مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية طقس مشمس وصافي على جل ولايات الوطن باستثناء تشكل سحب رعدية على الهضاب العليا الغربية وأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وشرق الصحراء خلال الظهيرة".

كما أن درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة على السواحل و 24 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية يوم الجمعة و 26 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية يوم السبت، في حين بالجنوب ستتراوح ما بين 30 إلى 46 درجة.