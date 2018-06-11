ال جي الكترونيكس الجزائر و جمعية المستقبل بأولاد فايت يعبئان الجهود من أجل الطفولة

الجزائر العاصمة ـ الاثنين 11 جوان 2018، نظمت شركة ال جي الكترونيكس الجزائر وجمعية المستقبل التي تهتم برعاية ضعاف الحال بأولاد فايت حفل تسليم ملابس العيد بعد الإفطار.

حضر الحفل بالخصوص ممثلين عن شركة ال جي الكترونيكس الجزائر و الجمعية الشريكة إضافة إلى ممثلين عن وسائل الاعلام الوطنية و مختلف الاطراف المعنية بهذه الحملة الخيرية.

في رمضان من كل سنة و في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية، تمنح شركة ال جي الكترونيكس الجزائر ميزانية لفائدة الجمعيات الخيرية قصد مساعدته على انجاز مشاريعهم خلال هذا الشهر الفضيل على غرار مطاعم الرحمة و حفلات الختان و توزيع ملابس العيد...

اختارت شركة ال جي الجزائر هذه السنة دعم مجهودات جمعية المستقبل ببلدية أولاد فايت قصد تقديم ما لا يقل عن 100 كسوة للعيد مخصصة للأطفال (مبلغ جملي في حدود 800 ألف دينار جزائري) من أجل منح البسمة خلال العيد السعيد.

من خلال هذه الحملة، تجدد شركة ال جي الكترونيكس الجزائر التزامها بالمشاركة في إنجاح مجهود وطني يقوده المجتمع المدني و يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية وتقاسم للقيم المشتركة بين العائلات الجزائرية بغض عن طبقاتهم الاجتماعية.

يندرج هذا الالتزام في اطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للعملاق الكوري الجنوبي ال جي الكترونيكس. يسعى هذا البرنامج إلى تأصيل جملة من القيم المواطنية التي تتبناها العلامة.



