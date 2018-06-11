ربراب يستعد لعرض تقنية ستحدث ثورة عالمية في مجال انتاج المياه شديدة النقاء!

يستعد مجمع سفيتال، لمالكه رجل الاعمال يسعد ربراب، لعرض مشروع ضخم هو الاول من نوعه في العالم وهو تقنية إنتاج المياه فائقة النقاء ومعالجة مياه البحر والمياه الصناعية والتي تمكن من ابتكارها وتطويرها مركز البحث والتطوير "EvCon" التابع لمجمع سفيتال والذي يتواجد بألمانيا.

وتعد هذه التقنية الاولى من نوعها في هذا المجال وستحدث ثورة في ميدان تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه الناتجة عن الصناعات الكيميائية والغاز وصناعة الأغذية الزراعية وصناعة الأدوية، وقد تم اختبارها من قبل عمالقة عالميين في الصناعة الصيدلانية وكذلك في قطاع تحلية مياه البحر وقد أبهروا بالنتائج الفعالة لهذه التقنية التي ابتكرها وطورها مجمع جزائري ولأول مرة في القارة الإفريقية.

هذا وسيعرض مجمع سفيتال الرائد في الصناعات الغذائية في الجزائر، وبحضور الرئيس المدير العام يسعد ربراب، هذه التقنية بمعرض الابتكار الأول في العالم Achema بمدينة فرانكفورت الألمانية وذلك من 11 وإلى غاية 15 جوان الحالي.