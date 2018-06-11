علاقتنا مع الدول العربية تفوق الخيال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن علاقات “إسرائيل” مع الدول العربية “تتحسن بدرجة تفوق الخيال”، عازياً السبب في ذلك إلى إيران، وفق ما نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية.

وذكر نتنياهو في كلمة خلال المنتدى العالمي للجنة اليهودية الأمريكية في القدس، أن “هذا التحسن سيساعد في النهاية على تحقيق السلام مع الفلسطينيين”.

وأضاف نتنياهو أمام أكثر من 2400 ممثلاً من 26 بلداً، أن “السبب في فشل الإسرائيليين والفلسطينيين في التوصل إلى اتفاق سلام حتى الآن كان فقط لأن الفلسطينيين رفضوا الاعتراف بالدولة اليهودية”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران كانت السبب وراء تحسن علاقات بلاده مع الدول العربية، وقال “لقد أنتجت إيران شيئاً جيداً واحداً، وهو أنها جعلتنا أكثر تقارباً مع جيراننا من أي وقت مضى”.

وكانت حكومة الاحتلال قد دعت في وقت سابق إلى تشكيل تحالف عسكري يشمل دولاً عربية للوقوف ضد تهديدات إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.