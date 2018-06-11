فيغولي: “أشعر بالإحباط لعدم مشاركة الخضر في المونديال”

أبدى “سفيان فيغولي” عن أسفه للجمهور الجزائري بعد فشل المنتخب في التأهل لمونديال روسيا الذي سينطلق هذا الخميس، كما أكد على ضرورة العمل مرة أخرى وإعادة المنتخب إلى مكانته الصحيحة.وقال فيغولي في تصريح لموقع “فوت ميركاتو”: “أنا محبط للغاية، فبعد اللحظات الرائعة التي عشناها مع المنتخب، لم تكن هناك الإستمرارية”.

واضاف: “لم نتمكن من العثور على الوصفة المناسبة لكي نبقى منتخبا قويا وهذا يشعرني بالإحباط”.

وتابع: “عندما أتذكر الجمهور الجزائري يكون الأمر صعب، لذلك عدم المشاركة في المونديال يشعرني بالإحباط”.

وختم كلامه: “لكن لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي، علينا التحضير لمونديال قطر 2022، واذا كانت الجزائر لها كلمتها في إفريقيا، عليها أن تكون حاضرة في المونديال”.