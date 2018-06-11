شلل في حركة قطارات العاصمة

عرفت حركة النقل بالسكة الحديدية بالجزائر العاصمة، صباح الإثنين، توقفا عن الخدمة بسبب إضراب شنه عمال مؤسسة منشآت السكة الحديدية “أنفرارايل”.

ونشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة “أفراريل”، أن شلل حركة القطارات جاء بعد إضراب العمال تنديدا بقرار تنحية المدير العام للشركة كمال سلايمية وهو ما رفضه العمال.

وقام العمال بشل حركة سير القطارات على مستوى محطة الرويبة.

وكان عمال الشركة كانوا قد دخلوا في إضراب عن العمل، الأحد، بسبب مشاكل مالية واحتجاجا على إقالة المدير العام للشركة.

وذكر العمال أن “احتجاجات عمال شركة منشآت السكة الحديدية، جاءت ضد قرار إعفاء المدير العام من مهامه بعد مسيرة طويلة مليئة بالنجاحات في قيادة الشركة، وهذا تعبير عن غضب العمال لاستبداله بمدير غريب عن الشركة يمكن أن يردم بنقص خبرته فيها كل ما بناه المدير السابق من تقدم”، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للشركة.