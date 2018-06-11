هذا هو موعد عيد الفطر المبارك بحسب "جمعية الشعري" لعلم الفلك

أعلنت جمعية الشعرى لعلم الفلك، أنّ ولادة هلال شوال في 28 رمضان وهذا في ليلة الأربعاء إلى الخميس، وعليه فإن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الجمعة 15 جوان.

وفي بيان لها، الاثنين، أفادت الجمعية أنه “بناءا على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران (ولادة) هلال شوّال يوم الأربعاء 13 جوان أي اليوم قبل يوم 29 رمضان، على الساعة 20:43 ليلا بالتوقيت المحلي. إن المدة الطويلة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الخميس، ستجعل رؤيته ممكنة وبيسر. فمثلا سيغرب القمر في تلك الليلة 46د بعد غروب الشمس بالجزائر العاصمة”.

وقالت إنه “من المفروض أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 15 جوان على بركة الله. إن هذا الشأن هو شأن كل الدول الإفريقية والعربية”.

وأكدت الجمعية أن “نهاية الشهر الفضيل مثلما كان بدايته سيكون بدون جدل نظرا لكبر هلال شوال ومكثه المعتبر فوق الأفق الغربي، مما يجعلنا نتوقع طبيعيا إعلان عيد الفطر يوم الجمعة 15 جوان 2018 بالجزائر والدول الإفريقية والعربية”.

وأضافت أن الجدل الذي ينشب كل سنة تقريبا بشأن رؤية الهلال يرجع في معظم الأحيان إلى مزاعم رؤية هلال بالعين المجردة في حين أن المعايير الفلكية تنص باستحالة الرؤية.

وخلص بيان جمعية الشعرى لعلم الفلك أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية رمضان هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.