الجزائر تخطط لتصدير الكهرباء إلى تونس وليبيا

أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني، أمس، أن الجزائر تتجه مستقبلا نحو تصدير الطاقة الكهربائية لعدد من الدول الشقيقة وهذا بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

أوضح قيتوني خلال زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع التابعة لقطاعه بولاية البليدة أنه سيتم خلال السنوات القادمة الشروع في تصدير الطاقة الكهربائية لكل من ليبيا "3000 ميغاواط" وتونس 300 ميغاواط في خطوة أولى، مشيرا إلى أن العمل جاري في الوقت الراهن على انجاز تدعيم شبكات نقل هذه الطاقة بين الجزائر وهاتين الدولتين.

وتأتي هذه الخطوة -يضيف الوزير- بعد أن عرفت التغطية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن ارتفاعا من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 99 بالمائة حاليا، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ توليه الحكم على ربط جميع مناطق الوطن بما فيها الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية وكذا الغاز الطبيعي بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وأضاف قيطوني أن قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفعت هي الأخرى من 5000 ميغاواط سنة 2000 إلى 18.000 ميغاواط بفضل دخول جملة من المشاريع الإستراتيجية حيز الخدمة كلفت الخزينة العمومية مبالغ معتبرة، وفي هذا الصدد اشرف الوزير بمدينة بوفاريك على تدشين محطة إنتاج الكهرباء بطاقة تقدر بـ 129,702 ميغاواط وهو المشروع الاستراتيجي الذي سيساهم رفقة عدد من المشاريع المماثلة الجاري انجازها عبر مختلف مناطق الوطن في الرفع من قدرات الإنتاج الوطنية إلى 25.000 ميغاواط بحلول 2025.

ويكتسي هذا المشروع الذي يتربع على مساحة 15 هكتار أهمية بالغة يقول الوزير كونه سيساهم في تموين الولايات الواقعة في وسط البلاد به الطاقة، كما اشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين بذات البلدية مركز تحويل الكهرباء 60/220 كيلوفولط، وسيواصل السيد قيتوني زيارته للولاية بإشرافه على ربط 116 مسكن بمنطقة سوحان الجبلية بالغاز الطبيعي ووضع حيز الخدمة شبكتين عموميتي للغاز والكهرباء بمنطقة جبابرة الجبلية كذلك.