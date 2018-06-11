فيغولي يُوضح أسباب عدم تلبيته دعوة “ماجر”!
وضع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي النقاط على الحروف بخصوص عدم تلبيته الدعوة الأخيرة التي وصلته من الناخب الوطني، رابح ماجر.
وصرّج لموقع “فوت ميركاتو” :”لقد كنت بعيدا عن الخضر لقُرابة سنة كاملة، وللأسف عندما وصلتني الدعوة الأخيرة، كنت أعاني صحيا”.
وصرّج لموقع “فوت ميركاتو” :”لقد كنت بعيدا عن الخضر لقُرابة سنة كاملة، وللأسف عندما وصلتني الدعوة الأخيرة، كنت أعاني صحيا”.
ليُواصل :”لدي مُشكل على مُستوى الوتر منذ قرابة أربع أشهر، ولكني ضغطت على نفسي للمُساهمة في تتويج غلطة سراي باللقب”.
وختم :”لقد تلقيت حقنة من مواد طبيعية لتنظيف المنطقة المُصابة، وأحتاج للراحة، وبالتالي لم أكن قادرا على التواجد مع المنتخب”.
شاركنا رأيك