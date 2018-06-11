فيغولي يُوضح أسباب عدم تلبيته دعوة “ماجر”!

وضع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي النقاط على الحروف بخصوص عدم تلبيته الدعوة الأخيرة التي وصلته من الناخب الوطني، رابح ماجر.وصرّج لموقع “فوت ميركاتو” :”لقد كنت بعيدا عن الخضر لقُرابة سنة كاملة، وللأسف عندما وصلتني الدعوة الأخيرة، كنت أعاني صحيا”.

ليُواصل :”لدي مُشكل على مُستوى الوتر منذ قرابة أربع أشهر، ولكني ضغطت على نفسي للمُساهمة في تتويج غلطة سراي باللقب”.

وختم :”لقد تلقيت حقنة من مواد طبيعية لتنظيف المنطقة المُصابة، وأحتاج للراحة، وبالتالي لم أكن قادرا على التواجد مع المنتخب”.