تندوف : الجيش يتصدى لبارونات مغاربة حاولوا إغراق الجزائر بـ”الزطلة”

القضاء على مهرب أثناء محاولته الفرار واختراق الحاجز الأمني

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من التصدي لبارونات مغاربة حاولوا إدخال أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج عبر ولاية تندوف. وجاء تحرك الوحدات العسكرية بناء على معلومات استخباراتية بعد رصد محاولات مشبوهة لتمرير كميات ضخمة من السموم في العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه و«في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 جوان 2018 قرب منطقة واد السميرة، ولاية تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة قناطير و25 كيلوغراما من قبل ثلاثة تجار مخدرات من جنسية مغربية”.

وقد تم خلال هذه العملية ”القضاء على أحد المجرمين أثناء محاولته الفرار واختراق الحاجز الأمني بالقوة وعدم الامتثال لأوامر التوقف”، يضيف المصدر ذاته. ولم تعد مهمة مكافحة تهريب المخدرات في الجزائر تتكفل بها القوى الأمنية، بل باتت من شؤون الجيش الوطني الشعبي بأذرعه الأمنية. وقال مصدر أمني جزائري رفيع المستوى إن نقطة التحول في الحرب على المخدرات في الجزائر جاءت بسبب خطورة شبكات تهريب المخدرات من جهة، وحصول المصالح الاستخباراتية على تجهيزات تقنية تستغل في العادة في مكافحة الإرهاب.

وتلاحق قوات الجيش شبكات تهريب الكيف المغربي الدولية، حيث تمكنت في السنوات الثلاث الأخيرة من تحقيق نتائج مهمة وتسديد ضربات موجعة لشبكات تهريب المخدرات.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مصالح الاستخبارات العسكرية توظف كل وسائلها لتدمير البنية التحتية لشبكات التهريب، من خلال مصادر مختلفة هي التعامل مع مخبرين سريين، وتعقب الأشخاص محل الشبهة عبر وسائل عالية التقنية تستغل في مكافحة الإرهاب. فرضت ظروف الحرب على الشبكات الدولية لتهريب المخدرات على الجزائر إقحام الأذرع الأمنية للمؤسسة العسكرية في الجزائر في الحرب على شبكات تهريب المخدرات.

وقال مصدر أمني جزائري رفيع المستوى إن عاملين أساسيين دفعا لإقحام الجيش في الحرب على شبكات التهريب: الأول هو تحول الجزائر في السنوات العشر الأخيرة من دولة استهلاك للمخدرات إلى منطقة عبور تستغلها شبكات دولية تمتد عبر مجموعة من الدول، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية البوليسية على مسايرة شبكات التهريب.

أما العامل الثاني فهو حصول أجهزة الاستخبارات العسكرية على أجهزة تقنية لتعقب الأشخاص المطلوبين، حصلت عليها الجزائر في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وسمحت هذه الأجهزة التقنية بالتصدي بكفاءة عالية لشبكات تهريب المخدرات.