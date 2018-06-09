فيديو: عبد الوحيد طمار يعطي تفاصيل إطلاق أكبر عملية إسكان

تنطلق سهرة غد الأحد في تمام الساعة الـ22:00 عبر جميع ولايات التراب الوطني ، أكبر عملية إسكان منذ الإستقلال بإشراف كتيبة حكومية تتكون من 10 وزراء ، سيكون على رأسهم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، الذي سيعطي إشارة الانطلاق لترحيل 50 ألف عائلة إلى سكنات جديدة في 48 ولاية.

وأوضح الوزير طمار ، في تصريح للتلفزيون الجزائري خلال نشرة الأخبار الرئيسية اليوم ، أن 50 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها سهرة غد الأحد بشكل متزامن عبر جميع ولايات الوطن ، وبمختلف الصيغ السكنية ، بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، "الذي ارتأى أن يدخل الفرحة على مئات العائلات في ربوع الوطن عشية الاحتفال بعيد الفطر ، وتزامنا مع ليالي شهر رمضان المباركة".

وأضاف طمار بأن عملية الإسكان الأضخم ستنطلق من الجزائر العاصمة في حدود الساعة الـ22:00 مساء الأحد ، وبنفس الوقت عبر جميع ولايات الوطن الـ48 ، حيث ستشهد توزيع 50 ألف سكنا بمختلف الصيغ السكنية لفائدة المواطنين، مؤكدا على أن وتيرة إنجاز المشاريع السكنية ستستمر بعد هذه المبادرة من أجل تلبية الطلب على السكن عبر جميع مناطق البلاد.

وتنطلق عملية الإسكان التاريخية بإشراف 10 أعضاء في الحكومة ، ويتعلق الأمر بكل من :

-وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ( الجزائر العاصمة )

-وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار (الجزائر العاصمة )

-وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ( الجزائر العاصمة )

-وزير البريد وتكنولوجيات الإتصال هدي إيمان فرعون (ولاية وهران )

-وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نور الدين زمالي ( ولاية معسكر )

-وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ( ولاية الجلفة )

-وزير الموارد المائية حسين نسيب ( ولاية بشار )

-وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ( ولاية قسنطينة )

-وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان ( ولاية عنابة )

وهذا بالإضافة إلى ولاة الجمهورية الذي سيشاركون في إعطاء إشارة الانطلاق لعمليات ترحيل العائلات المستفيدة إلى سكناتها ، بشكل متزامن عبر جميع الولايات الوطن.