حفيظ دراجي "يصدم" الجزائريين بخصوص عودة حاليلوزيتش لتدريب الخضر

قال الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي المعروف، حفيظ دراجي، أن المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش لن يعود إلى الجزائر.

وجاء هذا في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أين أشار بالقول: "الحديث عن استقدام حاليلوزيش للإشراف على المنتخب يراد منه امتصاص غضب الشارع الجزائري لأن البوصني لن يعود على الأقل في الوقت الراهن".

وأضاف دراجي قائلا أنه "لن يعود للعمل مع أعضاء في الاتحادية والمنتخب يبيعون ويشترون في اللاعبين ويستدعونهم للمنتخب من أجل الرفع من قيمتهم عند تحويلهم ونيل نصيبهم.. حاليلوزيش لن يعود لأنه لا يقبل بأن يفرض عليه لاعب من بارادو او من ناد آخر، ولن يعود لأنه لا يقبل بوجود غرباء في غرف الملابس، وغرف اللاعبين في مركز سيدي موسى ، ولا يقبل اي تدخل في خياراته .."

كما كذّب دراجي المعلومات التي تقول بأن اتصالات تمت بين الفاف و حاليلوزيتش وقال "من يتحدثون عن اتصالات تمت معه يكذبون، ومن يتحدثون عن استقدامه يجب ان يحترموا المشرف الحالي ماجر لانه لايزال على رأس الخضر ولم يتم البت في مصيره رسميا.."

وخلص دراجي للتأكيد على أن "استقدام حاليلوزيش لن يكون كافيا لوحده لإعادة بعث الروح في المنتخب بعدما بلغ التهديم درجة كبيرة في وسط كروي واعلامي تعفن لدرجة لم تعد تطاق.."