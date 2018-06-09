برلماني: مهاجمة أويحيى هدفها تشويه صورته قبيل الرئاسيات

وصف الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتيزي وزو البرلماني الطيب مقدم، السبت، التطورات والمواقف الأخيرة، حيال أمين عام الحزب أحمد أويحيى بصفته وزيرا أول بـ”الحملة الشرسة التي يقودها أشخاص يخيفهم تموقع الحزب، وتزعجهم المواقف الوطنية والمصيرية التي يتخذها ذات المسؤول”، مضيفا أن من وصفهم بممتهني الصيد في المياه العكرة “يحاولون المساس بشخص الأمين العام وتشويه صورته لدى عامة الشعب قبيل الرئاسيات المقبلة”.

برلماني الأرندي على هامش اللقاء الجهوي أمس بولاية تيزي وزو لصالح العنصر النسوي بالحزب، دافع عن الوزير الأول أويحيى، الذي تعرض لانتقادات مؤخرا، أبرزها موقف منظمة المجاهدين من تصريحاته بخصوص الأقدام السوداء. واعتبر مقدم الأمر “مساسا مباشرا بالحزب وأمينه العام الذي يعمل جاهدا للحفاظ على الوحدة الوطنية وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”، واصفا من وصفهم بالواقفين وراء “حملات التشويه” بـ”المدسوسين وسط الشعب والمستعدين للقضاء على قيمه بغية الوصول إلى أهدافهم الضيقة”.

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