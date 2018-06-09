بالفيديو.. ناشطات يركضن جماعيا بمتنزه الصابلات تنديدا بالإعتداء على فتاة كانت تمارس الرياضة!

نظمت ناشطات نسويات نشاطات بدنية وركض جماعي بمتنزه صابلات بالعاصمة، وذلك تنديدا بالإعتداء على فتاة الأسبوع الماضي كانت تمارس الرياضة، وقد نظمت هذه المبادرة تحت شعار "خليها طرونكيل" وذلك تنديدا بالعنف الذي واجهته الفتاة من قبل شخص رفض أن تمارس الرياضة ساعة قبل أذان الإفطار حسب ما أكدته الضحية في فيديو مسجل تداولته مختلف الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو الفتاة التي تعرضت للاعتداء لممارستها الرياضة

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