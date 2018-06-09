الجمعية العلمية الفلكية "البوزجاني": هذا هو موعد عيد الفطر..

حسب الجمعية العلمية الفلكية ـ البوزجاني

قالت الجمعية العلمية الفلكية ـ البوزجاني الكائن مقرها بولاية المدية، إنه فلكيا يكون الخميس آخر أيام رمضان 1439هـ، بينما سيكون الجمعة 15جوان غرة شوال فلكيا في بلادنا ودول العالمين العربي والإسلامي.

وأوضحت الجمعية، بناء على معطيات فلكية خاصة برصد هلال شهر شوال 1439هـ ، أن الاقتران الفلكي المركزي، سيحدث هذا الأربعاء 28 رمضان 1439هـ الموافق لـ13جوان الجاري، بين الشمس والقمر على الساعة السابعة و43 دقيقة مساء (19.43) بالتوقيت العالمي (الجزائر +1سا).

أما في اليوم التالي (الخميس 29 رمضان) وهو اليوم المخصص لتحري هلال شوال في بلادنا وجل دول العالمين العربي والاسلامي، فستغرب الشمس بحول الله في مدينتي المدية و الجزائرالعاصمة حوالي الساعة 20 و10 دقائق (20.10) بالتوقيت المحلي، بينما يغرب القمر بعدها بـ46 دقيقة تقريبا على الساعة 20 و56 دقيقة (20.56) وعمره حوالي22 ساعة و22 دقيقة واستطالته النسبية حوالي 10 درجات جنوبا وبارتفاع 8 درجات فوق الأفق وهي مدة مكوث كافية لتمييز الهلال، علما أن القمر يغرب يومها في مكة المكرمة على الساعة 18و49 دقيقة (18.49) بالتوقيت العالمي أي بعد غروب الشمس بحوالي 44 دقيقة مما يجعل رؤيته ممكنة جدا وسهلة بالعين المجردة حتى في دول الخليج العربي حيث ستتراوح مدة المكث فيها بين 40 و44 دقيقة، بينما تكون الرؤية متاحة أكثر سواء بالأجهزة أو بالعين المجردة كلما اتجهنا غربا مثل غرب آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا.