قلعة ساراي يستعد للتخلي عن فغولي

كشفت مصادر إعلامية تركية عن رحيل وشيك للدولي الجزائري سفيان فغولي من نادي قلعة ساراي التركي، ليتجنب الأخير أية عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تتمخض “عن التجاوزات المالية ” اللعب المالي النظيف، وأضافت ذات المصادر، أن بطل الدوري التركي لا يريد تفويت العروض الكثيرة التي وصلت النادي بخصوص فغولي، الذي لديه عروض جدية من قطر والصين وفرنسا لبيعه وتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي للعبة .

كما أشار إلى أن مسؤولي غلطة ساراي سبق لهم أن جلسوا في طاولة المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب السابق لنادي ويست هام من أجل تخفيض أجرته الكبيرة.

الجدير بالذكر، أن سفيان فغولي قدم موسما ممتازا مع نادي العاصمة اسطنبول، وساهم في تتويجه بلقب الدوري، علما أنه رفض تلبية دعوة الناخب الوطني رابح ماجر في اللقاءين الوديين أمام جزر الرأس الأخضر والبرتغالي بحجة الإصابة، ولم يتنقل إلى معسكر الخضر بسيدي موسى لإجراء الفحوصات الطبية على يد طبيب الفريق الوطني واكتفى بإرسال ملفه الطبي إلى الفاف.