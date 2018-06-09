بكالوريا 2018.. بن غبريت تسمح بدخول المترشحين المتأخرين لنصف ساعة فقط..وبشروط

بن غبريت توافق على القرار بشروط عامة

قررت وزارة التربية الوطنية السماح لمترشحي امتحانات البكالوريا المتأخرين بنصف ساعة عن موعد الامتحان بالدخول إلى المركز، مع تسجيل بياناتهم عند مدخل المؤسسة، مع تبرير تأخرهم، وهذا لمنعهم من الدخول في حال تكرر تأخرهم لليوم الثاني من الامتحان.

قال الأمين العام لنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “ستاف” عمورة بوعلام إن المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، خلال اجتماعها أمس بالنقابات بمقر الوزارة بالعاصمة، أكدت انه سيسمح للمترشحي امتحانات شهادة البكالوريا المتأخرين لمدة نصف ساعة بالدخول الى المركز، مع تسجيل بيانات عند مدخل المؤسسة، الاسم واللقب، الى جانب رقم التسجيل، مع تبرير التأخر، وهذا لمنعهم من الدخول في حال تكرر تأخرهم لليوم الثاني من الامتحان. وأضاف المتحدث اليوم في تصريح لـ«البلاد” أن وزيرة التربية عبرت عن ارتياحها لامتحانات شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، التي قالت إنها مرت دون تسريبات بل كان هناك نشر للأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يخص الخدمات الاجتماعية، ذكر المتحدث أن الوزيرة، اقترحت تمديد عهدة لجنة الخدمات الى سنة بصفة استثنائية لتسيير الخدمات، إلا أن نقابتي “ستاف وأسنتيو” رفضتا المقترح وطالبتا بتجميد اللجنة الحالية، بسبب عدم رضاهم عن تسييرها. وعليه ستعقد اجتماعا آخر مع الوزيرة للخروج بحل يرضي الأطراف حول تسيير الخدمات الاجتماعية، خلال الأيام القادمة. واضاف عمورة ان الحل الأمثل في حال تعذر الوصول الى اتفاق هو تجميد الأموال.

وفيما يتعلق ملف البكالوريا ذكر عمورة ان الوزيرة وعدت بعقد لقاء مع النقابات في غضون الأسبوع الجاري لنقل مقترحات النقابات بشأن اعادة النظر في نظام اجراء البكالوريا على أن يتم رفعها للحكومة قبل نهاية شهر جوان الجاري حتى يتسنى تطبيق اول اصلاح منها المتعلق باعتماد البطاقة التركيبية خلال الموسم الدراسي المقبل. يذكر أن نقابة “الكناباست” و«سناباست” تغيبتا عن الاجتماع.

للإشارة فقد تسببت السنة الماضية التأخرات لعدد كبير من المترشحين في إقرار دورة استثنائية لهم بأمر من الرئيس بوتفليقة.