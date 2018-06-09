عبد القادر غزال: لاعبو المنتخب الوطني في 2010 "رجال"..!.

نشر الدولي الجزائري السابق عبد القادر غزال ، اليوم ، صورة للمنتخب الوطني المشارك في تصفيات نهائيات كأس العالم عام 2010 ، على حسابه في تويتر ، بعد يومين فقط على خسارة لاعبي الجيل الجديد للخضر للمرة الرابعة على التوالي في مباراة ودية تحت قيادة المدرب رابح ماجر .

وأرفقت الصورة التي نشرها غزال لمنتخب 2010 بكلمة واحدة هي: "LES HOMMES" ، فيما كتبت على الصورة عبارة :"محاربونا 2010"، ولم يتبيّن ما إذا كان الدولي السابق بصدد المقارنة بين لاعبي الفترة الحالية وبين لاعبي 2010 ، لكن تعليقات على التغريدة أشارت إلى مثل هذه المقارنة.

وكان المنتخب الوطني قد مني بهزيمة عريضة أمام منتخب البرتغال بنتيجة 0-3 ، في مباراة ودية أجريت أول أمس على أرضية ملعب "لا لوز" في لشبونة.