بالفيديو: “الدرون” بدلا عن النساء في عرض للأزياء في السعودية

تواصل السعودية بسط المزيد من الاثار والغرابة، بخرجات ليست مألوفة للعالم بأسره، فقد أثار عرض أزياء وُصف بأنه “مناسب لشهر رمضان” وأقيم في السعودية، جدلا كبيرا لاستبدال العارضات بطائرات الدرون.واستخدمت شركة الازياء الايطالية دولتشي آند غابانا أحدث تشكيلاتها من فساتين وحقائب اليد استخدام طائرات الدرون.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشكلة بالنسبة للسعوديين الذين قاموا بعرض الأزياء بنجاح غير متوقع.

وعادة، يتم تخصيص عروض أزياء النساء في السعودية لجمهور الإناث فقط، لذلك كان العرض المثير “المبتكر” وسيلة لجذب أنظار الذكور وجعل العرض “مناسبا” لشهر رمضان.