ارتفاع شديد لدرجة الحرارة وزوابع رملية ابتداءً من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة على المناطق الشرقية للبلاد.وذكرت المصلحة، في نشرية خاصة، اليوم السبت، أنّ الولايات المعنية هي كل من: قالمة، الطارف، سكيكدة، جيجل، ميلة، عنابة، سوق أهراس وقسنطينة.

كما ستعرف ولايات النعامة، البيض، بشار وتندوف ابتداءً من صباح اليوم إلى غاية الثالثة بعد الزوال زوابع رملية، حسب ذات النشرية.