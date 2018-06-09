بعد أن كانت حكرا على شباب" اونساج" و مستثمري "الهضاب العليا"
الحكومة تغازل المستثمرين
أقر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في المادة 15 منه تخفيضات في معدلات الفائدة على القروض الموجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية مستثنيا تلك المبرمجة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا و مشاريع "اونساج" و "اونجام" التي تعرف معدلات فائدة شبه منعدمة بالفعل.
و يرى مراقبون أن هذا القرار سوف يشجع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخفض أسعار الخدمات و المنتجات، ذلك أن ارتفاع الفائدة على القروض يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج و هي الزيادات التي تضم الى سعر المنتجات النهائية او الخدمات .
و تعتمد معظم المؤسسات الجزائرية على القروض للإستثمار في مشاريع إنتاجية و لكن قرار توحيد نسب الفائدة الذي جاءت به المادة 94 من قانون المالية 2016 أدى الى إرتفاع اسعار الفائدة و هو ما اثر سلبا على العديد من القطاعات خاصة السياحة و الصناعة و انتاج الطاقة و تحلية مياه البحر و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الفلاحة و الصيد البحري ...
و لم تكن نسب الفائدة المرتفعة متوافقة مع الاحتياجات الحقيقية للمشاريع الاستثمارية التي تحتاج في العموم لدعم الدولة من اجل تخفيض أعبائها المالية خلال مدة الانجاز و الدخول حيز الاستغلال التي يتحمل فيها المشروع أعباء أكثر من العائدات.
شاركنا رأيك