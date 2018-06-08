مباراة في نهائيات كأس العالم ستتسبب في "تحوّل جذري" لأسعار النفط..!

توقعت وكالة "بلومبرغ" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في تقرير نشرته أمس الخميس ، أن تتسبب مباراة روسيا والسعودية في افتتاح نهائيات كأس العالم الأسبوع القادم، في تحوّل جذري في سوق النفط العالمية.

واستبعدت "بلومبرغ" أن تؤثر المباراة بين روسيا والسعودية على توازن القوى في ترتيب فرق البطولة، إلا أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش المونديال في روسيا قد يؤثر على سوق النفط العالمية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذه المباراة ستقام قبل ثمانية أيام على انعقاد اجتماع روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا، الذي من المحتمل أن تتوصل روسيا والسعودية والدول المشاركة فيه إلى اتفاق على زيادة الإنتاج.

وتوقعت الوكالة أن يتطرق لقاء بوتين وبن سلمان إلى الأوضاع في سوق النفط لاسيما وأن روسيا والسعودية تعدان أبرز منتجين للنفط في العالم.

وسيحضر كل من الرئيس الروسي وولي العهد السعودي مباراة فريقهما في افتتاح نهائيات المونديال والتي ستقام على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو يوم 14 جوان الحالي.